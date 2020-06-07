2020-06-07T05:50:22+03:00
В мире

Экс-министр заявила, что Зеленский обманул своих избирателей

По мнению политика, на Украине осталось слишком много «старых лиц»
Ксения АНУФРИЕВА
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Экс-министр заявила, что Зеленский обманул своих избирателейЭкс-министр заявила, что Зеленский обманул своих избирателейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кадровая политика украинского президента Владимира Зеленского возмутила бывшего министра юстиции страны Елену Лукаш. Политик заявила, что она свидетельствует об обмане президентом своих избирателей на выборах, ведь глава государства должен был «избавиться» от старых чиновников и назначить на должности новых людей. Такое мнение экс-министр высказала в интервью каналу "112 Украина".

По мнению Лукаш, основа кадровой политики новой власти – «выбирать из плохого самое худшее». В частности, отметила политик, действующий украинский президент пытается окружить себя людьми, которые были связаны с его предшественником Петром Порошенко и инвестором из США Джорджем Соросом, хотя до выборов пообещал этого не делать.

- Мы за этих людей не голосовали. Это бездарная и неэффективная кадровая политика, более того – это обман избирателей. Нам же обещали новые лица. И вы видите хоть одно новое лицо? Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, Зеленский окружен невероятно слабым кадровым составом профессиональных предателей. За год мы уже увидели последствия от этого, - заявила экс-министр юстиции Украины.

Лукаш не первая, кто заявляет о подобных проблемах в кадровой политике президента страны: ранее об этот также говорил украинский политолог Владимир Фесенко, подчеркивая, что новые лица депутатов правящей партии быстро превратились в «старые».

ИСТОЧНИК KP.RU

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