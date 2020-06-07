Стало известно, когда Шри-Ланка начнет принимать туристов
Власти Шри-Ланки сообщили, когда Шри-Ланка начнет принимать туристов. в управлении По развитию туризма республики заявили, что уже с 1 августа готовы возобновить работу туристического сектора, которая была приостановлена в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Кроме того, власти страны готовы предоставить туристам возможность продлевать срок действия визы с 30 дней до полугода. Таким образом, руководство страны готово привлечь тем больше отдыхающих, чтобы восстановить туристический бизнес пострадавший в период пандемии.
«Рассматривается вопрос о дальнейшем отдыхе для гостей с длительным пребыванием, что позволит туристу получить пятилетнюю многократную визу с максимальным сроком пребывания 6 месяцев», - говорится в сообщении властей.
При этом для обеспечения безопасности всех туристов обяжут предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции. В случае, если туристы будут ожидать результаты тестирования, их бесплатно поселят в Коломбо в 4 или 5-звездочном отеле.
Напомним, об открытии туристического сезона. Среди них Португалия, Кипр и Греция, а также Испания.
ИСТОЧНИК KP.RU