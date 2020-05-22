Стало известно, когда Кипр начнет восстанавливать авиасообщение с другими странами

22 Май 2020 2020-05-22T22:16:56+03:00

Прием иностранных туристов будет проходить в два этапа

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Совет министров Республики Кипр принял решение о восстановлении авиасообщения с другими странами. Как сообщил министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос возобновлять авиасообщение начнут с 9 июня, а отели откроются 1 июня.

Глава ведомства уточнил, что изначально островное государство будет принимать туристов из 19 стран, которые по рекомендации эпидемиологов разделены на две группы: в первую вошли Мальта, Греция, Норвегия, Болгария, Австрия, Словения, Словакия Литва, Венгрия, Дания, Германия, Финляндия и Израиль, во вторую группу включены Польша, Румыния, Хорватия, Швейцария, Эстония и Чехия.

Первый этап охватит период с 9 по 19 июня, второй начнется 20 июня.

Туристы должны будут предоставить сертификат об отсутствии у них коронавирусной инфекции, а тест должны пройти не более, чем за 72 часа до вылета.

Напомним, ранее об открытии туристического сезона сообщили Португалия и Греция.

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ИСТОЧНИК KP.RU