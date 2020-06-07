Прощание с Михаилом Кокшеновым проходит в Москве
В воскресенье, 7 июня, началось прощание с народным артистом России Михаилом Кокшеновым, который умер в возрасте 83 лет.
Прощание с актером проходит в ритуальном зале Митинского крематория. Как писал сайт kp.ru, Кокшенов будет кремирован, а урна с прахом артиста будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя и народный артист будет похоронен рядом со своей матерью, бабушкой и другими родственниками.
В воскресенье, 7 июня, началось прощание с народным артистом России Михаилом Кокшеновым, который умер в возрасте 83 лет.Фото: Иван МАКЕЕВ
Напомним, актер, известный по фильмам «Ширли-мырли», «Белые росы» и «Русский бизнес», последнее время имел большие проблемы со здоровьем. За ним ухаживала бывшая и нынешняя жены, а также сиделка.
Урна с прахом артиста будет захоронена в фамильном склепеФото: Иван МАКЕЕВ
Ранее Кокшенов перенес инсульт, после которого долгое время даже никого не узнавал и не разговаривал. Врачи сделали все возможное, но артист так и не смог полностью восстановиться. В октябре 2019 года он снова попал в больницу. Родственники артиста решили показать его врачам из-за гнойной раны на ноге.
ИСТОЧНИК KP.RU