Прощание с Михаилом Кокшеновым проходит в Москве

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:00:36+03:00

7 июня началось прощание с Михаилом Кокшеновым. Урна с прахом артиста будет захоронена в фамильном склепе

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В воскресенье, 7 июня, началось прощание с народным артистом России Михаилом Кокшеновым, который умер в возрасте 83 лет.

Прощание с актером проходит в ритуальном зале Митинского крематория. Как писал сайт kp.ru, Кокшенов будет кремирован, а урна с прахом артиста будет захоронена в фамильном склепе на Новодевичьем кладбище недалеко от могилы Гоголя и народный артист будет похоронен рядом со своей матерью, бабушкой и другими родственниками.

В воскресенье, 7 июня, началось прощание с народным артистом России Михаилом Кокшеновым, который умер в возрасте 83 лет.Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, актер, известный по фильмам «Ширли-мырли», «Белые росы» и «Русский бизнес», последнее время имел большие проблемы со здоровьем. За ним ухаживала бывшая и нынешняя жены, а также сиделка.

Урна с прахом артиста будет захоронена в фамильном склепеФото: Иван МАКЕЕВ

Ранее Кокшенов перенес инсульт, после которого долгое время даже никого не узнавал и не разговаривал. Врачи сделали все возможное, но артист так и не смог полностью восстановиться. В октябре 2019 года он снова попал в больницу. Родственники артиста решили показать его врачам из-за гнойной раны на ноге.

ИСТОЧНИК KP.RU