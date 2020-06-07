2020-06-07T14:03:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Как сделать безопасную маску от коронавируса ребенку, рассказал врач

Детям до трех лет противопоказано носить маску для взрослых. Объясняем, как защитить малыша
Александр СЛАВУЦКИЙ
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Педиатр напоминает, что детям до трех лет опасно находиться в маске для взрослых.Педиатр напоминает, что детям до трех лет опасно находиться в маске для взрослых.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В столице сохраняется масочный режим. Между тем, уже сегодня синоптики обещают жару. И вся следующая неделя, по прогнозам, будет жаркой. Самое время отправиться с детьми на прогулку, ловить естественный витамин D. Но как защитить малыша от коронавирусной инфекции? Об этом «КП» рассказал врач-педиатр, вакцинолог, инфекционист Евгений Тимаков:

- Не нужно из-за страха заболеть безвылазно сидеть дома. Лучше гулять в местах, где нет массового скопления людей. Например, в каких-нибудь просторных зеленых зонах, вроде Битцевского или Измайловского парков, где всегда есть возможность уединиться со своей семьей.

Педиатр напоминает, что детям до трех лет опасно находиться в маске для взрослых.

Детям до 2-х лет опасно носить медицинские маски

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- В таком возрасте дыхательная система еще только формируется, дыхательные пути узкие, поэтому ношение обычной стандартной маски может серьезно затруднить дыхание и даже привести к удушью.

Если на улице жарко, в душной маске увеличивается опасность теплового удара у малыша. А сам он в силу возраста не почувствует неладное и не сможет пожаловаться взрослым. Однако совсем отказываться от маски не стоит. С двух лет уже можно надевать ребенку в публичных местах специальные детские маски – они небольшого размера, больше подходят дошкольникам. А можно сделать безопасную маску самостоятельно.

- Материал нужно брать плотный, но пропускающий воздух. Подойдут: марля, сложенная в 6-8 слоев, хлопковая ткань с хорошей проницаемостью в 2-3 слоя, фланель, натуральный лен, поясняет инфекционист. - А вот грубые ткани, как и синтетика, не подходят.

Жесткая, царапающая ткань может натереть чувствительную кожу малыша. А из-за плохой воздухопроницаемости под маской будет скапливаться влага от дыхания. На жаре это чревато проблемами с кожей. Ну и, влажную маску, по правилам, необходимо тут же менять.

Защита от коронавируса: как сделать медицинскую маску своими руками.Во многих аптеках медицинские маски уже раскупили. Как быть? Можно сделать маску самостоятельно. Смотрите нашу видеоинструкцию

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ИСТОЧНИК KP.RU

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