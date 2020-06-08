2020-06-08T05:19:31+03:00
Здоровье

Какой вред могут причинить антиспетики, рассказал эксперт

Бывший главный санитарный врач страны предостерег о злоупотреблении дезинфицирующими средствами
Юлия КЕКОВА
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Антисептики могут сушить кожу рукАнтисептики могут сушить кожу рукФото: Shutterstock
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В период пандемии коронавируса необходимым средством для защиты от инфекции стали антисептики. Однако, как часто можно их использовать и какой вред они могут нанести человек, предостерег бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По мнению эксперта, на наших руках есть нормофлора, которую при длительном использовании антисептического средства можно серьезно нарушить. Об этом он рассказал в интервью "Ura.ru"

- При использовании антисептиков убиваются не только плохие вирусы, но и полезные бактерии, нарушая микрофлору рук, - отметил Онищенко. Также из-за частого пользования может стать суше кожа или появиться аллергия.

Ранее сайт kp.ru писал, как выбрать правильный антисептик для рук и сможет ли его заменить обычная водка. Роскачество рекомендует использовать 3-4 мл антисептика с концентрацией спирта не менее 60%. Тереть руки такой жидкостью нужно около минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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