Какой вред могут причинить антиспетики, рассказал эксперт

8 Июнь 2020 2020-06-08T05:19:31+03:00

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В период пандемии коронавируса необходимым средством для защиты от инфекции стали антисептики. Однако, как часто можно их использовать и какой вред они могут нанести человек, предостерег бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По мнению эксперта, на наших руках есть нормофлора, которую при длительном использовании антисептического средства можно серьезно нарушить. Об этом он рассказал в интервью "Ura.ru"

- При использовании антисептиков убиваются не только плохие вирусы, но и полезные бактерии, нарушая микрофлору рук, - отметил Онищенко. Также из-за частого пользования может стать суше кожа или появиться аллергия.

Ранее сайт kp.ru писал, как выбрать правильный антисептик для рук и сможет ли его заменить обычная водка. Роскачество рекомендует использовать 3-4 мл антисептика с концентрацией спирта не менее 60%. Тереть руки такой жидкостью нужно около минуты.

ИСТОЧНИК KP.RU