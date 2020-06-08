В Госдуме создали законопроект о почасовой оплате труда
В Государственной Думе РФ разработали новый законопроект о почасовой оплате труда.
Сообщается, что его создателями выступили парламентарии от ЛДПР среди которых глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.
Предлагается, согласно документу, установить с 1 января 2021 года почасовую оплату труда со ставкой не менее 150 рублей в час. Такое правило предлагается распространить для работающих по срочным договорам и на неполный день, пишут РИА Новости.
При этом планируется установить, что минимальный почасовой размер оплаты труда будет подлежать индексации один раз в год с 1 января текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Применение почасовой оплаты труда для других целей не допускается.
ИСТОЧНИК KP.RU