2020-06-08T05:45:22+03:00
Общество

В Госдуме создали законопроект о почасовой оплате труда

Минимальная сумма выплат за час работы, согласно документу, должна быть не менее 150 рублей
Юлия КЕКОВА
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В Госдуме создали законопроект о почасовой оплате трудаВ Госдуме создали законопроект о почасовой оплате трудаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Государственной Думе РФ разработали новый законопроект о почасовой оплате труда.

Сообщается, что его создателями выступили парламентарии от ЛДПР среди которых глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов.

Предлагается, согласно документу, установить с 1 января 2021 года почасовую оплату труда со ставкой не менее 150 рублей в час. Такое правило предлагается распространить для работающих по срочным договорам и на неполный день, пишут РИА Новости.

При этом планируется установить, что минимальный почасовой размер оплаты труда будет подлежать индексации один раз в год с 1 января текущего года исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Применение почасовой оплаты труда для других целей не допускается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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