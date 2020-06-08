2020-06-08T06:57:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новой Зеландии выздоровел последний пациент с COVID-19

Новых случаев заражения среди населения не выявлено с 22 мая
Юлия КЕКОВА
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В Новой Зеландии выздоровел последний пациент с COVID-19В Новой Зеландии выздоровел последний пациент с COVID-19Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Новой Зеландии выздоровел последний пациент у которого ранее врачи диагностировали коронавирусную инфекцию.

В государстве, по информации национальное министерство здравоохранения, с 22 мая не выявлено ни одного случая заражения covid-19 среди населения. За минувшие выходные медики выписали последнего инфицированного, находившегося под наблюдением специалистов в Окленде. Сейчас пациента признали полностью здоровым.

Всего в Новой Зеландии с момента выявления первых заболевших число зараженных составило 1 504 человека, вылечились - 1 482 пациента, умерли - 22 человека.

Ранее сайт kp.ru писал, что в мире за все время распространение covid-19 оказались инфицированы 6 799 713 человек. За сутки инфекцию в разных странах врачи выявили у 136 тысяч человек. По данным ВОЗ, умерли более 397 тысяч пациентов

В России с начала положительный результат теста на covid-19 подтвердился у 467 673 человек, полностью вылечились - 226 731 пациент, скончались от инфекции и осложнений - 5 859 пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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