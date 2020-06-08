Число заболевших коронавирусом в мире превысило 6,7 миллиона

8 Июнь 2020 2020-06-08T00:30:08+03:00

С начала выявления инфицированных умерли более 397 тысяч человек

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Число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире с момента распространения инфекции увеличилось до 6 799 713 человек. За сутки covid-19 в разных странах врачи выявили у 136 тысяч человек, сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

По данным ВОЗ, от коронавируса умерли более 397 тысяч, за сутки скончались 4 586 пациентов.

В России с начала появления первых зараженных covid-19 был выявлен у 467 673 человек, вылечились - 226 731 пациент, умерли - 5 859 пациентов.

Из-за активного распространения болезни в мире многие страны временно прекратили авиасообщения и железнодорожные перевозки с другими государствами, ввели карантин или ограничительные мероприятия, в том числе сделали обязательным использование средств индивидуальной защиты.

Вакцина от коронавирусной инфекции, действенная для человека, пока находится на стадии разработки, однако уже сыворотки были успешно протестированы на животных.

ИСТОЧНИК KP.RU