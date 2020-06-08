Кендалл Дженнер "поучаствовала" в акции в поддержку темнокожих с помощью фотошопа

8 Июнь 2020 2020-06-08T07:41:11+03:00

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Американская модель Кендалл Дженнер попала в скандальную историю из-за акции в поддержку темнокожих и фотошопа. Два этих понятия соединились в снимке, который попал в Сеть. На фото модель в маске держит в руках плакат с логотипом движения, захватившего США и страны Европы - "Black Lives Matter" ("Жизни черных важны").

Фото: twitter.com/AndruEdwardsФото: Twitter.com

Подделку выдала тень, на которую обратили внимание пользователи Сети. Того самого плаката на тени нет, а значит, его пририсовали. Модель стали критиковать за "отсутствие совести" и "самое ужасное использование фотошопа". В итоге Дженнер пришлось оправдываться. Она стала убеждать фанатов, что снимок изменил кто-то без ее ведома, сама она не занималась дорисовкой плаката.

- Я этого не делала, - написала модель в твиттер. - Кто-то отфотошопил этот кадр.

Протесты в Нью-Йорке.Протесты в США продолжаются. Но американцы так активно борются за справедливость и права чернокожих, что всё это больше напоминает беспорядки и бунт

ИСТОЧНИК KP.RU