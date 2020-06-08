2020-06-08T11:43:22+03:00
Общество

С 1 июля туристам разрешат отдыхать по всей России

Со второго летнего месяца возможны будут поездки между регионами для путешествий
Юлия САЛЬНИКОВА
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Путешествовать россияне смогут по России с 1 июляПутешествовать россияне смогут по России с 1 июляФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Возобновить внутренний туризм в России планируют с 1 июля, об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным 8 июня он доложил, что регионы до 15 июня должны подготовить планы открытия туристической отрасли - какие объекты разрешены для посещения, какой объем туристов будут допускать к объектам и так далее.

Появятся новые направления, подготовкой которых туроператоры занимаются совместно с авиакомпаниями - Алтай, Хакасия и Калининградская область, итого 10 направлений. Так, например, купить тур на Байкал (перелет, проживание) стоит от 45 тысяч рублей.

- Запуск туристической отрасли для межрегиональных поездок планируется с 1 июля,- сообщил вице-премьер.

В некоторых регионах туристические объекты уже функционируют, речь о тех, где снизились случаи распространения вируса и власти сняли часть ограничений. По заявлению Чернышенко, более 40 субъектов уже соответствуют критериям открытия отелей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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