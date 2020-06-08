8 Июнь 2020 2020-06-08T15:33:02+03:00

Минздрав страны призывает население сделать все от них зависящее для предотвращения распространения COVID-19

Изменить размер текста: A A

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Таиланде собираются ввести новые правила для посещения пляжей и достопримечательностей страны.

В соответствии с предлагаемыми правилами посещать пляжи можно будет группами, однако отдыхающие все равно отдыхающие должны держаться на расстоянии около двух метров от других посетителей.

Служащие пляжей должны будут ограничивать максимальное количество отдыхающий, и предотвращать скученность, правильно расставив лежаки. Число людей, одновременно катающихся на бананах и развлекающихся в группах с аниматорами, также граничат

Все присутствующие на пляже должны носить маску, а также часто мыть руки. Каждый почувствовавший недомогание должен немедленно обратиться к врачу.

Ранее сайт kp.ru писал о подготовке единых требований безопасности для пляжей в России. Так, на российских пляжах станут обязательными наличие и укомплектованность спасательных постов, на которых должны дежурить специально подготовленные спасатели, а дно должны обследовать водолазы.

ИСТОЧНИК KP.RU