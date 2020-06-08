2020-06-08T15:33:02+03:00
В мире

В Таиланде собираются ввести новые правила для посещения пляжей

Минздрав страны призывает население сделать все от них зависящее для предотвращения распространения COVID-19
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Таиланде собираются ввести новые правила для посещения пляжейВ Таиланде собираются ввести новые правила для посещения пляжейФото: Мария ЛЕНЦ
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В связи с распространением коронавирусной инфекции в Таиланде собираются ввести новые правила для посещения пляжей и достопримечательностей страны.

В соответствии с предлагаемыми правилами посещать пляжи можно будет группами, однако отдыхающие все равно отдыхающие должны держаться на расстоянии около двух метров от других посетителей.

Служащие пляжей должны будут ограничивать максимальное количество отдыхающий, и предотвращать скученность, правильно расставив лежаки. Число людей, одновременно катающихся на бананах и развлекающихся в группах с аниматорами, также граничат

Все присутствующие на пляже должны носить маску, а также часто мыть руки. Каждый почувствовавший недомогание должен немедленно обратиться к врачу.

Ранее сайт kp.ru писал о подготовке единых требований безопасности для пляжей в России. Так, на российских пляжах станут обязательными наличие и укомплектованность спасательных постов, на которых должны дежурить специально подготовленные спасатели, а дно должны обследовать водолазы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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