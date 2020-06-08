В Таиланде собираются ввести новые правила для посещения пляжей
В связи с распространением коронавирусной инфекции в Таиланде собираются ввести новые правила для посещения пляжей и достопримечательностей страны.
В соответствии с предлагаемыми правилами посещать пляжи можно будет группами, однако отдыхающие все равно отдыхающие должны держаться на расстоянии около двух метров от других посетителей.
Служащие пляжей должны будут ограничивать максимальное количество отдыхающий, и предотвращать скученность, правильно расставив лежаки. Число людей, одновременно катающихся на бананах и развлекающихся в группах с аниматорами, также граничат
Все присутствующие на пляже должны носить маску, а также часто мыть руки. Каждый почувствовавший недомогание должен немедленно обратиться к врачу.
Ранее сайт kp.ru писал о подготовке единых требований безопасности для пляжей в России. Так, на российских пляжах станут обязательными наличие и укомплектованность спасательных постов, на которых должны дежурить специально подготовленные спасатели, а дно должны обследовать водолазы.
ИСТОЧНИК KP.RU