Путин поручил продлить выплату пособия по безработице на 3 месяца

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:53:52+03:00

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Президент России Владимир Путин по итогам совещаний о ситуации на рынке труда поручил правительству продлить выплату пособия по безработице на 3 месяца — до 1 октября.

Продление периода выплаты либо возобновление выплаты пособия по безработице на три месяца должны обеспечить гражданам, зарегистрированным в качестве безработных в службе занятости, а также утратившим право на пособие в связи с истечением периода его выплаты после 1 марта 2020 года.

Кроме того, российский лидер поручил кабмину до 1 июля проработать создание единой информационной платформы по поиску работы.

Как писал сайт kp.ru, с 1 июня 2020 года упростили порядок регистрации безработных граждан страны в центрах занятости и избавили безработных от самостоятельного сбора документов.

Напомним, ранее Минтруд предложил на 3 месяца утроить минимальное пособие по безработице до 4,5 тысяч рублей. В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин предложил увеличить пособие по безработице для всех россиян, а не только тех, кто потерял работу в связи с пандемией коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU