В России упростили порядок регистрации безработных с 1 июня

1 Июнь 2020 2020-06-01T01:56:52+03:00

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Власти России с 1 июня 2020 года упростили порядок регистрации безработных граждан страны в центрах занятости. Теперь безработных избавят от самостоятельного сбора документов – цены занятости будут самостоятельно получать и сравнивать предоставляемые данные из баз ЗАГСов и министерства внутренних дел. Соответствующее постановление кабмина подписал в конце апреля премьер-министр России Михаил Мишустин.

В документе говориться, что регистрацией безработных россиян, назначением им соответствующих пособий, поиском новой работы, направлением на профобучение продолжат заниматься центры занятости страны, но из-за сложившейся обстановки в онлайн-формате.

Специалисты центров теперь будут сами брать информацию о гражданах из баз данных ЗАГСов и МВД. Если они заметят какие-либо несоответствия в предоставленной информации от безработного, центр занятости сможет пересмотреть размер пособия. Новшество начнет действовать уже с 1 июня, с понедельника.

Правительство страны уточнило, что решение о введении новых правил было принято из-за того, что изменились формат регистрации безработных лиц, а также порядок начисления им пособий.

Как ранее писал сайт kp.ru, во время пандемии коронавирусной инфекции безработных жителям российской столицы начали выдавать региональную компенсацию. Оперштаб отметил, что такую помощь городские власти утвердили для поддержки жителей во время тяжелой эпидемиологической и экономической ситуации, а также рассказал, кому оплатят и как получить выплату безработным в Москве в 2020 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU