2020-06-08T16:54:22+03:00
Общество

В Минтрансе назвали условия для возобновления перелетов за границу из России

Ранее Михаил Мишустин подписал указ о смягчении ограничений на выезда за границу
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетовВ Минтрансе назвали две задачи для возобновления международных полетовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Министерстве транспорта пока не готовы сказать, когда возобновятся полеты за границу. В ведомстве отмечают, что для начала нужно наладить безопасные перелеты внутри страны. Только тогда можно будет говорить о возобновлении международных полетов.

Регулярные проверки показывают, что в большинстве случаев авиакомпании и аэропорты соблюдают все санитарные нормы. Но все же есть и нарушения. В частности, есть случаи скученности пассажиров при посадке на самолет.

- Здесь многое будет зависеть от регионов, в которых возможно обеспечить безопасный отдых россиян и которые являются точками туристической привлекательности. Считаем эти два направления работы приоритетными в настоящий момент, - добавили в Минтрансе.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о смягчении ограничений на выезда за границу. Теперь россияне смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, а также на работу или учебу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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