8 Июнь 2020 2020-06-08T16:24:21+03:00

Мишустин подписал указ о смягчении ограничений на выезд за границу Фото: Иван ВИСЛОВ

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ о смягчении ограничений на выезд из России и въезд в страну, введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Принятое решение о частичном открытии российских границ вступает в силу немедленно.

В соответствии с принятым документом российские граждане смогут выехать из страны к живущим за рубежом и нуждающимся в уходе родственникам, а также те, кто отправляется за границу на лечение, а также на работу или учёбу.

В свою очередь, иностранные граждане смогут въехать в Россию при соблюдении похожих условий: позаботиться о заболевших родственниках или прохождение лечения в российских медицинских организациях

Как писал сайт kp.ru, глава правительства заявил, что прирост заболевших не превышает 2 процента уже шестые сутки, поэтому страна готовится к постепенному открытию туристического сезона и уже с 1 июля ожидается, что россияне смогут свободно путешествовать внутри страны.

Напомним, ранее сообщалось, что Росавиация предлагает возобновить международное авиасообщение с 15 июля, и совместно с Роспотребнадзором будет определять список стран, куда смогут полететь российские авиакомпании. На данный момент ведомство предлагает 15 государств.

ИСТОЧНИК KP.RU