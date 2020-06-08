Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду ВВП России в 2020 году

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:18:06+03:00

По данным экспертов, в мировой экономике ожидается самая тяжелая со времен Второй мировой войны рецессия

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Всемирный банк ухудшил прогноз по спаду Валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году до 6% с 1% в спязи с распространением коронавирусной инфекции.

По данным экспертов, пандемия сильно повлияет на мировую экономику - спад в мировой экономике в текущем году составит 5,2% вместо роста на 2,5%, и ожидается самая тяжелая со времен Второй мировой войны рецессия.

Прогноз по ВВП Соединённых Штатов в 2020 году ухудшен до падения на 6,1% с роста на 1,8%, а также по росту ВВП Китая в 2020 г до 1% с 5,9%

ИСТОЧНИК KP.RU