Погода на День России 12-14 июня 2020 в Москве: ливни и прохлада

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:52:13+03:00

В выходные в Москву снова придут ливни и грозу Фото: Михаил ФРОЛОВ

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На этой неделе в Москве наступило долгожданное тепло, температура даже превысила климатическую норму. Однако уже на выходных, 12-14 июня, в столицу вновь придет прохлада. Москву атакуют ливни и грозы.

- Сейчас у нас восточный антициклон, мы находимся на его теплой западной периферии, а потом придет антициклон со Скандинавии. И при смене этих антициклонов придет холодный атмосферный фронт с дождями ливнями, грозами - объяснила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в эфире радио "Комсомольская правда".

Но есть и хорошие новости. Циклон принесет более свежий воздух, который будет менее жарким и влажным, чем сейчас. Температура, в свою очередь, опустится до 20-22 градусов с нынешних. То есть погода станет более комфортной.

Однако до выходных в столице и многих других регионах будет стоять жара. Причем в некоторых субъектах, температура поднимется до 40 градусов. Это, в частности, ждет Астрахань и Ставрополье.

ИСТОЧНИК KP.RU