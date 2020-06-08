Погода на День России 12-14 июня 2020 в Москве: ливни и прохлада
На этой неделе в Москве наступило долгожданное тепло, температура даже превысила климатическую норму. Однако уже на выходных, 12-14 июня, в столицу вновь придет прохлада. Москву атакуют ливни и грозы.
- Сейчас у нас восточный антициклон, мы находимся на его теплой западной периферии, а потом придет антициклон со Скандинавии. И при смене этих антициклонов придет холодный атмосферный фронт с дождями ливнями, грозами - объяснила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в эфире радио "Комсомольская правда".
Но есть и хорошие новости. Циклон принесет более свежий воздух, который будет менее жарким и влажным, чем сейчас. Температура, в свою очередь, опустится до 20-22 градусов с нынешних. То есть погода станет более комфортной.
Однако до выходных в столице и многих других регионах будет стоять жара. Причем в некоторых субъектах, температура поднимется до 40 градусов. Это, в частности, ждет Астрахань и Ставрополье.
ИСТОЧНИК KP.RU