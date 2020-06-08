В США подготовили масштабную полицейскую реформу
В Конгрессе США подготовили законопроект о проведении масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты из-за смерти во время задержания Джорджа Флойда.
В представленном документе, в частности, говорится о запрете полицейским применять удушающие приемы при задержании, а также об ограничении на выдачу ордеров, которые позволяют правоохранителям вламываться в дом без предупреждения.
Кроме того, предлагается создать национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны правоохранителей, а также повысить ответственность полицейских, в том числе и за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.
Перед внесением законопроекта около 20 демократов, инициировавшие законопроект, почтили память Джорджа Флойда, встав на колени.
Отметим, что от практики удушающих приемов уже отказались в Калифорнии. По словам губернатор штата Гэвин Ньюсом, подобные приемы ставят под угрозу жизнь человека, а именно такой метод захвата стал причиной смерти Джорджа Флойда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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