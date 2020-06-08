2020-06-08T22:59:54+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ посоветовала россиянам продолжать носить маски в общественных местах

В организации отмечают, что система здравоохранения России должна быть готова к возможному росту новых случаев заражения коронавирусом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ рекомендует россиянам продолжать носить маски в общественных местахВОЗ рекомендует россиянам продолжать носить маски в общественных местахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Всемирная организация здравоохранения советует россиянам продолжать носить маски в общественных местах, даже несмотря на ослабление некоторых ограничений, которые были введены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекцией нового типа.

Комментируя сложившуюся ситуацию, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что российская система здравоохранения должна быть готова к возможному росту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране.

«Хотя важно помнить, что маски не являются стопроцентной защитой, когда вы находитесь в людных местах, которые вы не можете избежать и где вы не можете соблюдать физическую дистанцию, маски обеспечат вам защиту», - передает ТАСС слова представителя организации.

Напомним, ранее московский Сергей Собянин сообщил, что со вторника, 9 июня, в столице отменяется режим самоизоляции, а также режим пропусков. Ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, также ослабили во многих регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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