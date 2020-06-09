"Мы ездили мерить давление": Дочь Нины Руслановой опровергла информацию о госпитализации артистки
С 72-летней Руслановой все в порядке
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Дочь народной артистки РФ Нины Руслановой Олеся опровергла информацию о госпитализации матери в больницу.
По ее словам, актриса театра и кино на самом деле была в больнице, но совсем по другому поводу.
- Мы просто ездили мерить давление. Все в порядке с самочувствием. Сейчас мама дома, - рассказала Олеся РИА Новости, отметив, что это было плановое обследование.
ИСТОЧНИК KP.RU