2020-06-09T08:50:24+03:00
Происшествия

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы после смерти пострадавшего в аварии водителя

Второй участник ДТП умер в больнице
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments55
8 июня произошла авария с участием Михаила Ефремова, в которой погиб водитель фургона8 июня произошла авария с участием Михаила Ефремова, в которой погиб водитель фургонаФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Водитель, пострадавший в ДТП с актёром, скончался в больнице.

Сейчас Ефремов находится под подпиской о невыезде.

Водитель фургона, в который врезался Ефремов вечером 8 июня, умер в больнице, получив травмы, несовместимые с жизнью. Теперь дело может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

- Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, - также сообщили в МВД.

Напомним, вчера, 8 июня, Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был Ефремов, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя сразу госпитализировали в НИИ Склифасовского, а Ефремова направили на медицинскую экспертизу. Её результаты подтвердили, что в момент аварии актёр был пьян.

ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Авария с участием Михаила Ефремова в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Исследование: эпидемия коронавируса в Ухане могла начаться в августе 2019
В Совфеде предложили возобновить выпуск пассажирских Ту-334
В МЧС регионам предложили расширить территории пляжей
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы после смерти пострадавшего в аварии водителя
Пушков ответил на заявление американского историка о расизме в России
В Нидерландах раскрыли результаты анализа тел экипажа МН17
Последние новости на утро 9 июня 2020: на актера Ефремова после "пьяного ДТП" завели дело
Врач рассказала о скрытой угрозе мороженого
Отдых в России может подорожать почти на треть
Коронавирус в Московской области, последние новости на 9 июня 2020: В Подмосковье могут закрыть парикмахерские и бани
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 9 июня 2020 года увеличилось до 2 970 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 9 июня 2020: пропускной режим отменяется
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 9 июня 2020 года увеличилось до 104 347 человек
Синоптики предупредили россиян о 40-градусной жаре
Глава ВОЗ заявил об ухудшении мировой ситуации с коронавирусом
Раскрыт секрет похудевшей на 45 килограммов Адель
Повар раскрыл секрет рецепта вкуснейшего сэндвича с сыром
Путин поручил увеличить пособие по безработице в России