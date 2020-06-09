Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы после смерти пострадавшего в аварии водителя

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:50:24+03:00

8 июня произошла авария с участием Михаила Ефремова, в которой погиб водитель фургона Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Водитель, пострадавший в ДТП с актёром, скончался в больнице.

Сейчас Ефремов находится под подпиской о невыезде.

Водитель фургона, в который врезался Ефремов вечером 8 июня, умер в больнице, получив травмы, несовместимые с жизнью. Теперь дело может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

- Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, - также сообщили в МВД.

Напомним, вчера, 8 июня, Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был Ефремов, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя сразу госпитализировали в НИИ Склифасовского, а Ефремова направили на медицинскую экспертизу. Её результаты подтвердили, что в момент аварии актёр был пьян.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783862" frameborder="0"></iframe> ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.

ИСТОЧНИК KP.RU