Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы после смерти пострадавшего в аварии водителя
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет тюрьмы. Водитель, пострадавший в ДТП с актёром, скончался в больнице.
Сейчас Ефремов находится под подпиской о невыезде.
Водитель фургона, в который врезался Ефремов вечером 8 июня, умер в больнице, получив травмы, несовместимые с жизнью. Теперь дело может быть переквалифицировано на более тяжкую часть ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
- Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, - также сообщили в МВД.
Напомним, вчера, 8 июня, Jeep Grand Cherokee, за рулём которого был Ефремов, вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя сразу госпитализировали в НИИ Склифасовского, а Ефремова направили на медицинскую экспертизу. Её результаты подтвердили, что в момент аварии актёр был пьян.
ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.
ИСТОЧНИК KP.RU
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