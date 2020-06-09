2020-06-09T12:34:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В РАН сообщили, что вакцинация от коронавируса может начаться в августе

Академик отметил, что первыми стоит привить людей из группы риска
Ася КУЗНЕЦОВА
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Вакцинация от коронавируса может начаться в России уже в августеВакцинация от коронавируса может начаться в России уже в августеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Вакцинация от коронавируса может начаться уже в августе 2020 года, рассказал академик РАН Юрий Беленков. На онлайн-конференции, посвященной проблемам, связанным с пандемией коронавируса президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, директор клиники госпитальной терапии имени Остроумова уточнил, что многие горожане не носят маски и призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

- Несмотря на эйфорию и отмену почти вех ограничений, я видел, что около 60% наших горожан маски не носят. Эта отмена строгих ограничений не касается масочного режима и режима дистанцирования, маски все равно должны быть. И я думаю, в оптимальном варианте масочный режим должен быть сохранен до начала кампании по вакцинации. Вакцинация начнется, наверное, в августе, - заявил Юрий Беленков.

Он также отметил, что в первую очередь вакцинировать следует людей из групп риска: врачей и сотрудников социальных и экстренных служб, а также пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что академик РАН Сергей Колесников допустил "военный путь" вакцинации населения от коронавируса. При военном типе вакцинации в первую очередь прививать будут тех, кто больше остальных подвержен осложнениям и тех, кто работает в очагах распространения вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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