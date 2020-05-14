Учёный допустил "военный путь" вакцинации от коронавируса в России

14 Май 2020 2020-05-14T07:33:26+03:00

Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Способ, при котором сначала вакцинируют самые уязвимые к вирусу группы, не является традиционным

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В России существует несколько предполагаемых сценариев вакцинации от коронавируса. Один из них - военный. Вакцинация в России может проходить по этому пути при высокой смертности населения, рассказал академик РАН Сергей Колесников.

Он уточнил, что при военном типе вакцинации в первую очередь прививать будут тех, кто больше остальных подвержен осложнениям и тех, кто работает в очагах распространения вируса.

При таком методе вакцинации она начнётся раньше, чем если бы власти приняли решение сразу создавать коллективный иммунитет.

- Не исключено, что у нас могут пойти по военному типу, учитывая высокую смертность и поражаемость населения. <...> На такой эксперимент вполне могут пойти, но это нетрадиционный путь продвижения вакцины. Но если выберут его, тогда начать вакцинацию могут, условно говоря, осенью или в преддверии зимы, - рассказал академик Колесников "Парламентской газете".

При традиционном пути специалисты дожидаются создания самой эффективной вакцины, выбирая её из порядка ста вариантов. Затем производят 70 миллионов доз, чтобы создать достаточный иммунитет у популяции. Вакцинация при таком сценарии будет проходить значительно позже, уточнил академик.

Напомним, вчера, 13 мая, глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что при успешных клинических испытаниях к концу июля в России появятся первые препараты для вакцинации от коронавируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/768263" frameborder="0"></iframe> Скворцова: «Через 11 месяцев в РФ может появиться вакцина против коронавируса».

ИСТОЧНИК KP.RU