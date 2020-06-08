ДТП с участием Михаила Ефремова попало на запись камер видеонаблюдения
Жесткое ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года попало на камеры видеонаблюдения.
Участниками аварии кроме машины актера стали еще два автомобиля. В настоящее время Ефремов отравлен на медосвительствание, очевидцы сообщают, что он изрядно пьян.
ДТП с участием Михаила Ефремова 8 июня 2020 года: видео с камер.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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