Экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови Ефремова
В результате экспертизы выяснилось, что в крови Михаила Ефремова в момент аварии было высокое содержание алкоголя.
- Экспертиза показала содержание у Ефремова алкоголя 1,05 мг в литре выдыхаемого воздуха. Это соответствует 2,1 промилле. Это верхняя границы средней степени опьянения, переход к сильному опьянению, сообщил Интерфаксу информированный источник.
Такая степень опьянения означает нарушение рефлексов, замедление реакции, а также нарушение моторных навыков и речи.
Также отмечается, что при такой пограничной степени опьянения возможен ступор, потеря сознания, памяти и непонимание окружающей обстановки.
В отношении Михаила Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Дело переквалифицировали в тяжкое после того, как в больнице от травм умер водитель фургона, в который врезался Ефремов. Актёры грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
ДТП случилось вчера, 8 июня. Машина, за рулём которой был Михаил Ефремов, вылетела на встречную полосу на Смоленской площади.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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