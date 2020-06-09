Экспертиза показала высокое содержание алкоголя в крови Ефремова

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:32:33+03:00

Актёр был на грани средней и высокой степени опьянения

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В результате экспертизы выяснилось, что в крови Михаила Ефремова в момент аварии было высокое содержание алкоголя.

- Экспертиза показала содержание у Ефремова алкоголя 1,05 мг в литре выдыхаемого воздуха. Это соответствует 2,1 промилле. Это верхняя границы средней степени опьянения, переход к сильному опьянению, сообщил Интерфаксу информированный источник.

Такая степень опьянения означает нарушение рефлексов, замедление реакции, а также нарушение моторных навыков и речи.

Также отмечается, что при такой пограничной степени опьянения возможен ступор, потеря сознания, памяти и непонимание окружающей обстановки.

В отношении Михаила Ефремова завели уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ. Дело переквалифицировали в тяжкое после того, как в больнице от травм умер водитель фургона, в который врезался Ефремов. Актёры грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

ДТП случилось вчера, 8 июня. Машина, за рулём которой был Михаил Ефремов, вылетела на встречную полосу на Смоленской площади.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/783925" frameborder="0"></iframe> Михаил Ефремов убил человека в ДТП.Знаменитый артист Михаил Ефремов, будучи в невменяемом состоянии, устроил жесткое ДТП в самом центре Москвы

ИСТОЧНИК KP.RU