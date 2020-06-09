Врач рассказала, как носить маску и перчатки в жару
Хотя закончился режим самоизоляции, носить маски и перчатки в столице по-прежнему необходимо. Однако в жару это просто ад! О хитростях, которые могут облегчить жизнь, нам рассказала врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала и инстаграм DoctorPavlova Зухра Павлова.
- Да, когда человек в маске, у него бывает такое ощущение, что он начинает задыхаться. И вторая проблема – от дыхания запотевают очки, это доставляет массу дискомфорта. Есть такая хитрость: можно надевать фиксирующие маску резинки или тесемки не как положено, прямо, а скрещенными. То есть, сначала завернуть завязки, а потом закрепить их за ушами.
Тогда создается такое положение, что маска плотно прилегает горизонтальными краями. А по бокам топорщится. В результате выдыхаемый воздух не поднимается вверх, к очкам, застилая их «туманом», а выходит через боковые «кармашки» - по сторонам. Таким образом не только очки не будут запотевать, но и дышать будет намного легче.
Стоит ли заменить плотные маски из нетканого материала, которые создают ощущение парника более «экологичными», многоразовыми хлопковыми, например? Наш эксперт считает, что это не выход: лучше искать качественные медицинские маски, они сделаны из хороших «дышащих» материалов и предсказуемо защищают лучше непонятно кем и как сшитых хлопковых.
Что касается перчаток, которые тоже пока обязательны в столице: их главная функция – не давать нам трогать свое лицо. Никак иначе они от заражения не защищают. Латексные, виниловые, нитриловые перчатки – в такую погоду в них будет жарко всегда. Это чревато отпотеванием, грибковыми заболеваниями. Но никакие предписания не обязывают нас носить именно такие, одноразовые перчатки. Приобретите тонкие хлопковые – лицо в них вы трогать точно так же будете меньше, а «парникового эффекта» с ними удастся избежать.
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.Фото: Личный архив
Обратите внимание: ношение перчаток (что одноразовых «резиновых», что многоразовых хлопковых) не освобождает от мытья рук! Сняли перчатки – вымыли руки с мылом. Только так можно снизить риск заражения.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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