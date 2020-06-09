2020-06-09T16:28:05+03:00
Общество

Ростуризм планирует открыть турсезон в России 1 июля

В ведомстве охарактеризовали эпидемиологическую ситуацию в стране
Анастасия РЫШКОВА
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В связи с пандемией коронавируса в мире туристический сезон в 2020 году начнется позже.В связи с пандемией коронавируса в мире туристический сезон в 2020 году начнется позже.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Глава Ростуризма Зарина Догузова выразила предположение, что туристический сезон в России может стартовать 1 июля.

«В целом мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона начиная с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Но мы делаем все возможное и очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», - сказала она ТАСС.

Также глава Ростуризма напомнила, что вся актуальная информация о том, как работает туристическая отрасль в разных регионах РФ, опубликована на портале Russia.Travel и регулярно обновляется.

На кануне вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сказал, что с 1 июля в стране стартуют межрегиональные туристические поездки. В июне пройдет активная подготовка объектов инфраструктуры к запуску.

Он отметил, что для начала нужно подготовить систему здравоохранения, в тех субъектах, которые ежегодно принимают основной поток отдыхающих. Также Дмитрий акцентировал внимание на безопасности и комфорте отдыха в частном секторе.

Напомним, что в связи с пандемией коронавируса в мире туристический сезон в 2020 году начнется позже. Ранее Глава Ростуризма Дарина Загитова сообщала данные о готовности субъектов России к новому туристическому сезону, датах открытия курортов и правилах приема граждан в них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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