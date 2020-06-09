Медведев: за пять месяцев киберпреступность России выросла 85%

9 Июнь 2020 2020-06-09T17:00:41+03:00

Количество преступлений с использованием информационных технологий составило более 180 тысяч

Изменить размер текста: A A

За последние пять месяцев рост киберпреступности в России составил 85%. Такие данные привел замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания по проекту концепции общественной безопасности до 2030 года.

«За последние пять месяцев количество преступлений с использованием интернета, информационных технологий, мобильной связи составило более 180 тысяч. Это приблизительно на 85% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - заявил политик.

Медведев назвал такой рост киберпреступности закономерной. По его словам, такое резкое изменение статистики связано с пандемией коронавируса, которая «вынудила» многих граждан перейти и самим, и их компаниям перевести деятельность в цифровой формат.

Напомним, еще в конце марта, в связи с пандемией коронавируса Центробанк России разослал банкам рекомендации по сохранению киберустойчивости. В ЦБ отметили, что в новых условиях информационной безопасности в банковской сфере сегодня уделяется повышенное внимание

ИСТОЧНИК KP.RU