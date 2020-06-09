Михаил Ефремов о случившемся ДТП: это все чудовищно произошло
В зале суда актер Михаил Ефремов дал первый комментарий о случившейся аварии, с его участием, и назвал случившиеся происшествие чудовищным.
"Это все, конечно, чудовищно произошло", - заявил он в ходе судебного слушания.
Ранее артист кивнул, когда журналисты спросили его, считает ли он себя виновным в аварии со смертельным исходом.
Как писал сайт kp.ru, актеру предъявили обвинение по статье о нарушении ПДД в состоянии опьянения, в результате которого погиб человек, сообщили в суде. За такое правонарушение артиста могут отправить в колонию на 12 лет. В зал суда Ефремова привели в наручниках и маске.
Следствие требует домашнего ареста. Сам Ефремов согласился с такой мерой пресечения. При этом прокурор заявил, что Ефремову не стоит оставаться на свободе. По его словам, актер может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей
Все пьяные выходки Михаила Ефремова.Авария, в которую попал актер Михаил Ефремов, это самый трагический, но не первый результат его любви к выпивке.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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