2020-06-09T20:34:51+03:00
Общество

Михаилу Ефремову предъявили обвинение по делу о смертельном ДТП

Следствие просит отправить под домашний арест
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Михаила Ефремова арестовали по делу об аварииМихаила Ефремова арестовали по делу об аварииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Актеру Михаилу Ефремову предъявили обвинение по делу об аварии в центре Москвы, в результате которой погиб человек. За такое правонарушение артист может отправиться в колонию на 12 лет

Дело артиста рассматривает Таганский суд столицы. Следствие просит отправить под домашний арест.

Напомним, МВД переквалифицировало дело в отношении актера на более тяжкое после смерти водителя фургона, в который на огромной скорости врезался автомобиль с пьяным Ефремовым за рулем. В таком случае речь идет по части 4 статьи 264 за нарушение правил ПДД пьяным водителем, повлекшее смерть человека, за которое грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Авария с участием известного актера произошла поздно вечером 8 июня. Ефремов сел за руль своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и на скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водителя фургона госпитализировали, однако мужчину не смогли спасти и утром, 9 июне стало известно, что мужчина умер.

Как писал сайт kp.ru, 16:40 правоохранители отвезли актера на допрос из его квартиры, поскольку самостоятельно артист на допрос не явился и отказался выйти, когда к нему приехала полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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