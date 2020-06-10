2020-06-10T01:28:48+03:00
В мире

МВФ одобрил Украине кредит в 5 миллиардов долларов

Займ предоставляется стране на 1,5 года
Юлия КЕКОВА
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МВФ одобрил Украине кредит в 5 миллиардов долларовМВФ одобрил Украине кредит в 5 миллиардов долларовФото: REUTERS
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Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил Украине предоставление кредита в 5 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба МВФ.

Сообщается, что по итогам заседания было решено одобрить займ на 1,5 года.

- Исполнительный совет одобрил предоставление Украине 5 миллиардов долларов в рамках механизма кредитования стенд-бай, - отмечается в документе.

Ранее сайт kp.ru писал, что МВФ и Украина договорились о новом кредите. В конце 2019 года Незалежная планировала получить более 5 миллиардов долларов по новой программе. Глава МВФ Кристалина Георгиева провела телефонные переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским и высказалась о готовности Фонда поддерживать политику властей. Также она уточнила, что стороны смогли договориться по поводу политики, которая ляжет в основу нового соглашения о кредитовании сроком на три года на 5,5 миллиардов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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