"Трезвым его ни разу не видел": главный нарколог Минздрава рассказал о пьянстве Ефремова

10 Июнь 2020 2020-06-10T02:25:29+03:00

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Главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн рассказал о пьянстве актера Михаила Ефремова, который стал участником жесткой аварии в центре Москвы и в результате которой погиб мужчина.

По мнению врача, он всего несколько раз видел знаменитость, но его состояние оставляло желать лучшего.

- Я видел Михаила Ефремова в разных ситуациях, и трезвым я его ни разу не видел, просто ни разу. Думаю, что тут еще и вина семьи, большой семьи Ефремовых, потому что они должны были вовремя бить тревогу, - высказался Брюн в эфире Первого канала.

Эксперт также отметил, что существуют специальные процедуры, которые способны замотивировать человека для отказа от алкоголя.

Ранее сайт kp.ru писал, что поздним вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов за рулем джипа выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном, водитель которого получил сильнейшие травмы и переломы и был госпитализирован в больницу. Актера задержали, завели уголовное дело и выяснили, что он находился под действием наркотиков. Позже стало известно, что пострадавший скончался. Теперь Ефремова по решению суда отправили на два месяца под домашний арест.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784090" frameborder="0"></iframe> Ефремов расплакался в зале суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU