10 Июнь 2020 2020-06-10T05:08:14+03:00

Ученый рассказал, какой тест на коронавирус нужно сдать перед походом к пожилым родственникам Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Самоизоляция многим из нас далась с трудом. Особенно это касается людей старшего поколения, которым нужно было оставаться дома, чтобы сохранить свое здоровье.

Если вы давно не виделись с вашими пожилыми родственниками, чтобы тем самым обезопасить их от коронавируса, то не спишите к ним в гости. Ученый рассказал, какой тест на коронавирус нужно сдать перед походом к пожилым родственникам.

По словам руководителя научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрея Исаева, если вы собираетесь повидаться с людьми из группы риска (те, кому за 60, онкологические больные и т. д.), то для безопасности сдайте ПЦР-тест.

- Мазок берется врачами из ротоглотки и носоглотки для обнаружения генетического материала вируса. Если результат теста отрицательный, то, скорее всего, нет риска заразить окружающих, - отметил эксперт в интервью kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU