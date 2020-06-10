"Призрачные антитела": Как узнать, заразен ли человек коронавирусом

Недавно мне позвонила встревоженная подруга. В апреле она переболела «чем-то, очень похожим на коронавирус», вызванный на дом врач мазок на «корону» не взял. А на днях, после выхода на работу, сотрудникам делали экспресс-тест на антитела. Он показал иммуноглобулины (так называются антитела на медицинском языке) класса G. Это, как думают многие, означает: болезнь закончилась, теперь есть иммунная защита. Потом у подруги появилась возможность сдать тест на антитела снова, на другой тест-системе. Новый результат шокировал: есть иммуноглобулины М, сигналящие об острой фазе болезни. Антител G не обнаружено…

Судя по обсуждениям в соцсетях, подобные и другие запутанные истории при тестировании на коронавирус не единичны. Мы собрали самые типичные ситуации и вопросы и разобрали их вместе с опытным экспертом по лабораторным исследованиям, руководителем научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андреем Исаевым.

1. Мой работодатель заказал экспресс-тесты. У меня не обнаружено ни антител М, ни G. Все в порядке, беспокоиться не о чем?

- Если ни антител, ни симптомов у вас нет, то главная задача — не заболеть. Для этого нужно соблюдать правила гигиены, социальную дистанцию и масочный режим.

Если вы собираетесь повидаться с людьми из группы риска (те, кому за 60, онкологические больные и т. д.), то для безопасности сдайте ПЦР-тест. Это мазок из ротоглотки и носоглотки для обнаружения генетического материала вируса. Если результат теста отрицательный, то, скорее всего, нет риска заразить окружающих.

Глава научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

2. Тест показал у меня антитела класса М. Я точно болен, инфекция в разгаре?!

- Иммуноглобулины М очень нестабильные. Плюс нередко «фонят»: то есть, к примеру, тест обнаруживает такие антитела не к нынешнему коронавирусу, а к сезонным коронавирусам, которыми человек переболел в виде обычных простуд. Поэтому в значительной части тест-систем исследование иммуноглобулинов М даже не предусматривается.

Если же такие антитела обнаружены экспресс-тестом или классическим тестом на антитела (он называется ИФА, иммуноферментный анализ), то нужно сдать мазок на ПЦР-анализ. Если он отрицательный и никаких симптомов нет, значит, человек не выделяет вирус. То есть не заразен. Можно ходить на работу, вести обычную жизнь.

Если ПЦР положительный — нужно садиться на изоляцию.

3. У меня обнаружены антитела М (IgM) в очень маленьком количестве и антитела G (IgG). Это значит, что я уже точно не заразен?

- Нет, точно утверждать этого нельзя. С одной стороны, антитела М могут «фонить» (см. выше), вы могли успешно переболеть и получить защитные антитела G. С другой стороны, это не гарантирует, что вирус перестал выделяться (см. ниже вопрос 4).

Выяснить, заразен человек или нет, можно только путем сдачи мазка на ПЦР.

4. Верно ли, что все, у кого обнаружены антитела класса G, надежно защищены от коронавируса и точно не заразны?

- Дает ли наличие антител защиту от повторных заболеваний COVID-19, сегодня точных данных нет. Ведутся исследования. Пока можно делать предположения, опираясь на истории иммунной защиты у переболевших наиболее близким родственником нынешнего коронавируса — SARS-CoV-1, который вызвал атипичную пневмонию в 2002 — 2003 гг. У перенесших эту инфекцию иммунитет сохранялся в среднем в течение около 2 лет. Так что есть гипотеза, что и после нынешнего коронавируса может быть такая иммунная защита. Но, опять же, еще не понятно, какой титр (уровень, концентрация) антител будет гарантировать иммунный «отпор» при повторных заражениях.

Что касается заразности, то есть прецеденты: у человека выявлялись иммуноглобулины G, а при проверке ПЦР-тестом обнаруживался генетический материал вируса. Это означает, что пациент уже сам вроде бы выздоровел, приобрел иммунитет, но выделение вируса еще продолжается. Он может заражать остальных. Обнаружить это можно с помощью ПЦР-теста.

Так что не следует забывать: у заболевших выделение вируса может сохраняться вплоть до почти полутора месяцев — описаны случаи 41 — 42-дневного периода выделения SARS-CoV-2. Обнаружить это можно с помощью ПЦР-теста.

5. Есть ли на самом деле подтвержденные случаи повторного заражения?

- Нет, однозначных, убедительных подтверждений повторного заболевания COVID-19 после полного выздоровления нет. Скорее, может идти речь о неточности диагностики, в частности, ложноотрицательных результатах. Плюс не следует забывать, что у заболевших выделение вируса может сохраняться вплоть до почти полутора месяцев после исчезновения симптомов. Тогда ПЦР-анализ покажет наличие вируса, и это могут принять за повторное заражение.

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