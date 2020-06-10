Власти столицы Аргентины просят у России помощи в борьбе с пандемией
Власти столицы Аргентины просят у России помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Они сообщили, что в Буэнос-Айресе медики нуждаются в тестах на covid-19, средствах индивидуальной защиты и аппаратах искусственной вентиляции легких.
Просьба о помощи была также отправлена и в другие страны. Об этом сообщил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.
- На правительственном уровне пока таких обращений не было, но было обращение лично ко мне от мэра Буэнос-Айреса Орасио Ларреты в плане поставок защитных медицинских материалов для борьбы с коронавирусом, - сообщил посол РФ.
Также он добавил, что Москва уже уведомлена об обращении, сейчас рассматривается возможность оказания помощь столице Аргентины.
Согласно последним данным, число заболевших covid-19 в государстве более 24 тысяч человек, вылечились - свыше 7 тысяч пациентов, скончались - 717 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
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