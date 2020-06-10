В Украине готовят ходатайство об аресте Порошенко
Следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента Украины Петра Порошенко.
Ранее сайт KP.ru сообщил, что Порошенко официально стал подозреваемым по делу о "предоставлении незаконного приказа" главе Службы внешней разведки.
- В помещении центрального аппарата Госбюро расследований Петру Порошенко следователями ГБР было вручено письменное сообщение о подозрении в уголовном производстве, где последний обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий, - сообщил представитель ГБР.
Сайт KP.ru также писал, что следователи готовили документы для принудительного проведения допроса Петра Порошенко в Госбюро расследований Украины. Начальник следственного отдела тогда сообщил, что фигурирующий в 16 уголовных делах Порошенко не явился на допрос 21 января.
ИСТОЧНИК KP.RU