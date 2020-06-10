2020-06-10T14:48:18+03:00
В мире

В Украине готовят ходатайство об аресте Порошенко

Бывший президент страны стал подозреваемым по делу о "предоставлении незаконного приказа"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Против Порошенко возбудили уголовное делоПротив Порошенко возбудили уголовное делоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента Украины Петра Порошенко.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что Порошенко официально стал подозреваемым по делу о "предоставлении незаконного приказа" главе Службы внешней разведки.

- В помещении центрального аппарата Госбюро расследований Петру Порошенко следователями ГБР было вручено письменное сообщение о подозрении в уголовном производстве, где последний обоснованно подозревается в предоставлении заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу внешней разведки к превышению служебных полномочий, - сообщил представитель ГБР.

Сайт KP.ru также писал, что следователи готовили документы для принудительного проведения допроса Петра Порошенко в Госбюро расследований Украины. Начальник следственного отдела тогда сообщил, что фигурирующий в 16 уголовных делах Порошенко не явился на допрос 21 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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