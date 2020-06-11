2020-06-10T21:46:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 июня 2020: временные "ковидные" центры пока не демонтируют

Сайт kp.ru собрал самые последние новости о коронавирусе в Московской области на 11 июня 2020
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Московской области за последние сутки 747 человек завершили лечение от коронавирусаВ Московской области за последние сутки 747 человек завершили лечение от коронавирусаФото: Иван МАКЕЕВ
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В Подмосковье число выздоровевших пациентов после Covid-19 начало превышать число госпитализаций. Победили коронавирус уже 13 419 человек, всего же с начала эпидемии заразились 46 457 человек.

- В Московской области за последние сутки 747 человек завершили лечение от коронавируса, - сообщили последние данные в оперативном штабе.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Московской области, по данным властей, стабилизируется.

- На этом фоне власти региона приняли решение возобновить оказание плановой медицинской помощи, которую на время введенных ограничений пришлось приостановить, - рассказали в пресс-службе губернатора Московской области.

Уже десять стационаров, в том числе МОНИКИ, вернулись в плановый режим работы. Стало известно, что будет с временными "ковидными" центрами.

- Сейчас в них проводится дезинфекция. Пока демонтировать временные госпитали в выставочном центре «Крокус Экспо» и парке «Патриот» не будем, - сказали в пресс-службе губернатора Московской области.

Власти города объявили, что из-за пандемии ЕГЭ начнется позже обычного – экзамены начнутся с 3 июля. Однако школьники не должны опасаться – принят стандарт безопасности проведения экзаменов (организаторы будут в масках и перчатках).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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