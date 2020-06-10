Названа версия «русского» тату у полицейского на протестах в США
"Русский след" в американских протестах некоторые пользователи соцсетей пытались разглядеть прямо на руке простого американского офицера. Он не стоял на коленях вместе с коллегами во время протестов, не обнимался с темнокожими активистами, но на него все равно обратили внимание. Из-за татуировки - на "расписанной" руке читалось слово "Россия".
Все сразу же стали гадать, кто этот мужчина, и при чем здесь Россия.
- Мексиканцы в Техасе любят делать русские татуировки, потому что считают, что все русские крутые,- озвучил одну из версий журналист Стас Натанзон в выпуске проекта «Военкоры» на RT. - Ты очень крутой, если у тебя такая татуировка.
По другой версии, такие тату уважают мафиози из Мексики.
Кстати, того самого офицера так журналистам найти не удалось, так что остается строить догадки, какое отношение он имеет к России.
ИСТОЧНИК KP.RU