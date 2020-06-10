2020-06-10T21:09:29+03:00
Общество

Названа версия «русского» тату у полицейского на протестах в США

В поисках "русского следа" в американских протестах, американцы заметили офицера с татуировкой "Россия" на руке
Юлия САЛЬНИКОВА
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На руке полицейского читается слово "Россия"На руке полицейского читается слово "Россия"Фото: Twitter.com
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"Русский след" в американских протестах некоторые пользователи соцсетей пытались разглядеть прямо на руке простого американского офицера. Он не стоял на коленях вместе с коллегами во время протестов, не обнимался с темнокожими активистами, но на него все равно обратили внимание. Из-за татуировки - на "расписанной" руке читалось слово "Россия".

Все сразу же стали гадать, кто этот мужчина, и при чем здесь Россия.

- Мексиканцы в Техасе любят делать русские татуировки, потому что считают, что все русские крутые,- озвучил одну из версий журналист Стас Натанзон в выпуске проекта «Военкоры» на RT. - Ты очень крутой, если у тебя такая татуировка.

По другой версии, такие тату уважают мафиози из Мексики.

Кстати, того самого офицера так журналистам найти не удалось, так что остается строить догадки, какое отношение он имеет к России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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