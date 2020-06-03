2020-06-03T15:03:49+03:00
В мире

Русская татуировка у полицейского на протестах в США: что она значит

Рисунок копа, работающего на беспорядках в Хьюстоне, похож на российскую военную эмблему
Александр КОЦ
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В причудливом орнаменте на левой руке угадывается слово «Россия», написанное на какой-то «ленточке».В причудливом орнаменте на левой руке угадывается слово «Россия», написанное на какой-то «ленточке».Фото: twitter.com
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Ну что ж, вот и обнаружено прямое фотодоказательство «российского следа» в американских беспорядках. И не косвенная улика, а самая настоящая «рука Кремля»! Эта карточка сразу притягивает к себе взгляд. Один из участников протеста протягивает руку полицейскому, тот отвечает на приветствие. При этом руки копа полностью покрыты татуировками.

В причудливом орнаменте на левой руке угадывается слово «Россия», написанное на какой-то «ленточке». А чуть выше – надпись «…овск». Первую часть слова скрывает рукав, но скорее всего – это название города. Если присмотреться, то над «Россией» можно увидеть две когтистые лапы. Судя по всему, когда-то то был первый рисунок на теле полицейского, который он позже «забил» сверху орнаментом.

Что же изображено под рукавом и кто обладатель этих внушительных лап? В Сети обратили внимание на сходство рисунка с теми, что «бьют» себе в российской армии. Возможно, это черная пантера – один из символов морской пехоты. А значит «…овск» может быть городом, в котором служил парень, а может быть и названием корабля, к которому был приписан. Впрочем, с таким же успехом это могут быть лапы медведя, который «набивают» себе совершенно разные подразделения.

В Сети обратили внимание на сходство рисунка с теми, что «бьют» себе в российской армии. Фото: twitter.com

В Сети обратили внимание на сходство рисунка с теми, что «бьют» себе в российской армии.Фото: twitter.com

Как бы то ни было, очевидно, что в оцеплении стоит выходец из России, что далеко не редкость в американской полиции. Однако где он жил и кем служил на исторической Родине – неизвестно.

Может быть вы, дорогие читатели, встречали похожие татуировки и знаете, кому они принадлежат? Ждем ваших версий в комментариях под этой заметкой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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