В ВОЗ назвали необычным явлением низкою смертность от коронавируса в России

10 Июнь 2020 2020-06-10T22:27:52+03:00

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Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан высказался о смертности от коронавируса в России. Он заявил, что такие низкие показатели "трудно понять". На фоне других стран в России действительно число смертей зараженных кажется небольшим. По данным на 10 июня в России погибли 6 358 человек. В США, ля сравнения, погибли 110 тысяч.

- Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их,- приводит его слова "Интерфакс".

Райн сообщил, что существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России смертности от коронавиурса в 7,5 раза меньше, чем в целом по миру. Эпидемия началась в стране позже, чем в западной Европе, это дало время подготовиться: в регионах создали дополнительный коечный фонд для зараженных, закуплена техника, разработан стандарт работы с инфицированными. Голикова сообщила, что врачам не выгодно занижать данные о смертности. Она напомнила, что российксие врачи получают набавки за работу с инфицированными.

ИСТОЧНИК KP.RU