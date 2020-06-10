2020-06-10T22:27:52+03:00
Общество

В ВОЗ назвали необычным явлением низкою смертность от коронавируса в России

В организации считают, властям нужно представить метод, по которому ведется подсчет
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Вирус убил в мире 412 тысяч человекВирус убил в мире 412 тысяч человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан высказался о смертности от коронавируса в России. Он заявил, что такие низкие показатели "трудно понять". На фоне других стран в России действительно число смертей зараженных кажется небольшим. По данным на 10 июня в России погибли 6 358 человек. В США, ля сравнения, погибли 110 тысяч.

- Важно, чтобы власти предоставили метод, по которому проводится подтверждение причин смертей для того, чтобы удостовериться, что они точно и должным образом подтверждают их,- приводит его слова "Интерфакс".

Райн сообщил, что существует стандарт официального подтверждения смерти, разработанный ВОЗ.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России смертности от коронавиурса в 7,5 раза меньше, чем в целом по миру. Эпидемия началась в стране позже, чем в западной Европе, это дало время подготовиться: в регионах создали дополнительный коечный фонд для зараженных, закуплена техника, разработан стандарт работы с инфицированными. Голикова сообщила, что врачам не выгодно занижать данные о смертности. Она напомнила, что российксие врачи получают набавки за работу с инфицированными.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За то, что открыл Америку: В США протестующие утопили памятник Христофору Колумбу
В Минстрое посчитали "выпадающие доходы" от заморозки тарифов ЖКХ
В ВОЗ назвали необычным явлением низкою смертность от коронавируса в России
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25 процентов
На дебют украинской модели с 13 размером груди в MMA пригласят посмотреть Конора Макгрегора
ДТП с Михаилом Ефремовым: Возбуждено дело о сбыте наркотиков
Названа версия «русского» тату у полицейского на протестах в США
Помпео призвал Ливию к миру без переговоров с Россией
После проливных дождей в Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Тело пропавшей украинской журналистки нашли в джунглях Таиланда
Глава МОК пригрозил исключить тяжелую атлетику из программы Олимпиады
В МГУ допустили возвращение к дистанционному формату обучения в начале года