Конгресс США предложил признать Россию «спонсором терроризма» и ввести жесткие санкции
Республиканцы из американского Конгресса предложили ввести самые жесткие санкции против России, Ирана и Китая. Работу над новым списком ограничения для этих государств и докладом «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам» политики вели более полутора лет, сообщает ТАСС.
В числе прочих тезисов авторы доклада предложили признать Российскую Федерация страной, которая «спонсирует терроризм» и ввести наиболее жесткие санкции против государства. По словам республиканцев, такие санкции никогда не предлагались ранее американским законодательным органом.
Американские политики предложили более 130 способов противодействия «агрессивным противникам США в мире».
- Предложения включают отвечающие здравому смыслу, ориентированные на результат реформы для противодействия авторитарному влиянию в ООН, обеспечение того, чтобы помощь зарубежным государствам работала на продвижение США, американских ценностей, - говорится в тексте документа.
Законодатели Конгресс в пакет антироссийских санкций предложили включить ограничения в отношении нефтегазовых проектов России, российского суверенного долга, представителей России в иностранных государствах. Депутаты также посоветовали ввести рестрикции против отдела Единого фронта ЦК китайской Коммунистической партии и руководства фракции из-за ситуации с Гонконгом.
Как ранее писал сайт kp.ru, американский государственный секретарь Помпео призвал конфликтующие стороны в Ливии возобновить переговоры. Однако обсуждать сложившуюся ситуации, считает госсекретарь США, нужно под эгидой Организации Объединенных Наций без участия России.
ИСТОЧНИК KP.RU