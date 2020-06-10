Джоан Роулинг заявила, что подверглась сексуальному насилию в 20 лет

10 Июнь 2020 2020-06-10T23:30:10+03:00

В откровенном эссе автор Гарри Поттера также сообщила, что была жертвой домашнего насилия

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Писательница Джоан Роулинг публично призналась, что в 20 лет ее изнасиловали.

Заявление она сделала после обвинений в трансофобии. Несколько дней назад писательница высказалась о транссексуалах, из-за чего коллеги, в том числе исполнитель главной роли в фильмах о Гарри Поттере, Дэниел Рэдклифф, выступили против нее.

В ответ Роулинг выпустила эссе в блоге "3663 слова" с подзаголовком: «Дж. К. Роулинг пишет о своих причинах высказываться по вопросам пола и гендера». Она не стала называть имя насильника, сказала лишь:

- Все произошло в то время и в том месте, где я была уязвима, человек воспользовался возможностью. Мне трудно сдержать свой гнев и разочарование, мое правительство играет с безопасностью женщин и девочек.

Досталось в этой статье ее первому мужу, который был практически домашним тираном, со слов писательницы. У нее осталась от брака с португальским студентом журналистом Хорхе Арантесом дочь Джессика, а еще шрамы на теле. Роулинг подала на развод через 13 месяцев после свадьбы.

- Бывший наркоман Арантес признался в 2000 году, что однажды он ударил ее «очень сильно», а рано утром 17 ноября 1993 года и выбросил из дома в Порту, Португалия,- пишет Daily Mail.

Писательница призналась, что после этих случаев с ней осталась постоянная нервозность, близкие даже подшучивают над ее страхами.

- Я знаю, что это смешно - но я молюсь, чтобы у моих дочерей никогда не было таких же причин, как у меня. Чтобы они не боялись внезапных громких звуков или не вздрагивали, когда человек тихо подходит сзади.

Роулинг пожертвовала больше миллиона долларов на помощь жертвам домашнего насилия, которые из-за пандемии оказались заперты в домах со своими тиранами. Для пострадавших создали центр с возможностью проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU