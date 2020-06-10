2020-06-10T23:30:10+03:00
В мире

Джоан Роулинг заявила, что подверглась сексуальному насилию в 20 лет

В откровенном эссе автор Гарри Поттера также сообщила, что была жертвой домашнего насилия
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Писательница ответила своим критикам длинной статьей с откровениями и признаниямиПисательница ответила своим критикам длинной статьей с откровениями и признаниямиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Писательница Джоан Роулинг публично призналась, что в 20 лет ее изнасиловали.

Заявление она сделала после обвинений в трансофобии. Несколько дней назад писательница высказалась о транссексуалах, из-за чего коллеги, в том числе исполнитель главной роли в фильмах о Гарри Поттере, Дэниел Рэдклифф, выступили против нее.

В ответ Роулинг выпустила эссе в блоге "3663 слова" с подзаголовком: «Дж. К. Роулинг пишет о своих причинах высказываться по вопросам пола и гендера». Она не стала называть имя насильника, сказала лишь:

- Все произошло в то время и в том месте, где я была уязвима, человек воспользовался возможностью. Мне трудно сдержать свой гнев и разочарование, мое правительство играет с безопасностью женщин и девочек.

Досталось в этой статье ее первому мужу, который был практически домашним тираном, со слов писательницы. У нее осталась от брака с португальским студентом журналистом Хорхе Арантесом дочь Джессика, а еще шрамы на теле. Роулинг подала на развод через 13 месяцев после свадьбы.

- Бывший наркоман Арантес признался в 2000 году, что однажды он ударил ее «очень сильно», а рано утром 17 ноября 1993 года и выбросил из дома в Порту, Португалия,- пишет Daily Mail.

Писательница призналась, что после этих случаев с ней осталась постоянная нервозность, близкие даже подшучивают над ее страхами.

- Я знаю, что это смешно - но я молюсь, чтобы у моих дочерей никогда не было таких же причин, как у меня. Чтобы они не боялись внезапных громких звуков или не вздрагивали, когда человек тихо подходит сзади.

Роулинг пожертвовала больше миллиона долларов на помощь жертвам домашнего насилия, которые из-за пандемии оказались заперты в домах со своими тиранами. Для пострадавших создали центр с возможностью проживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Неизвестный напал с ножом на офис крупнейшего телеканала в Рио-де-Жанейро
МОК аннулировал результат женской хоккейной сборной России на Олимпиаде в Сочи
"В России его никто не отдаст": Климкин оценил предложение Зеленского о Крыме
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание детских пособий за долги
Фонтан и чучело медведя: СК показал видео с роскошной резиденцией вора в законе Васи Бандита
Джоан Роулинг заявила, что подверглась сексуальному насилию в 20 лет
Конгресс США предложил признать Россию «спонсором терроризма» и ввести жесткие санкции
За то, что открыл Америку: В США протестующие утопили памятник Христофору Колумбу
В Минстрое посчитали "выпадающие доходы" от заморозки тарифов ЖКХ
В ВОЗ назвали необычным явлением низкою смертность от коронавируса в России
ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25 процентов
На дебют украинской модели с 13 размером груди в MMA пригласят посмотреть Конора Макгрегора
ДТП с Михаилом Ефремовым: Возбуждено дело о сбыте наркотиков
Названа версия «русского» тату у полицейского на протестах в США
Помпео призвал Ливию к миру без переговоров с Россией
После проливных дождей в Новой Москве обрушился мост через реку Незнайка
Тело пропавшей украинской журналистки нашли в джунглях Таиланда
Глава МОК пригрозил исключить тяжелую атлетику из программы Олимпиады
В МГУ допустили возвращение к дистанционному формату обучения в начале года