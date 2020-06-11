Предприятие Роскосмоса готово подготовить туристов к выходу в открытый космос

11 Июнь 2020 2020-06-11T03:10:54+03:00

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Одно из предприятий отечественной госкорпорации «Роскосмос» готово подготовить космических туристов к выходу в открытый космос. Об этом изданию РИА Новости рассказал генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов. При этом, по его словам, для туристов это не будет легкой прогулкой.

Как ранее писал сайт kp.ru, в связи с недавним успешным запуском к Международной космической станции частного корабля Crew Dragon многих людей интересует вопрос: как можно попасть на борт шаттлов туристам и сможет ли теперь Россия возить путешественников в космическое пространство. Как рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам, российский космонавт Сергей Крикалев, заявки от космических туристов из России уже есть.

ИСТОЧНИК KP.RU