2020-06-11T04:22:11+03:00
Общество

В работе Instagram произошел сбой

О неполадках сообщают преимущественно жители Москвы
Ксения АНУФРИЕВА
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В работе Instagram произошел сбойВ работе Instagram произошел сбойФото: Анастасия ОСИПОВА
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Поздно ночью в четверг социальная сеть Instagram дала технический сбой: пользователи мобильного приложения и сайта не смогли зайти на свой аккаунт или испытали проблемы с просмотром новостной ленты. По информации с сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, в России о неполадках сообщают преимущественно жители столицы.

Из других стран больше всего жалоб от пользователей поступило из США, государств Европы, Бразилии и Индии. Большинство клиентов сообщили, что испытывают проблемы с просмотром ленты новостей (примерно 53 процента), 31 процент не смогли зайти в свой аккаунт, около 15% не имеют возможности просматривать сториз.

Разработчики и руководство Instagram пока что не сообщили о причинах сбоя в работе социальной сети.

Как ранее писал сайт kp.ru, ночью 6 июня мессенджер «Telegram» дал сбой: пользователи не смогли получить доступ к мессенджеру и отправлять сообщения. На официальной страницы ресурса в социальной сети «ВКонтакте» команда «Telegram» сообщила, что заметила сбой и восстановила работоспособность ресурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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