Вирусолог объяснил, почему вторая волна коронавируса может не наступить

11 Июнь 2020 2020-06-11T08:11:45+03:00

Исследование показало, что в мае вирус стал слабее в десятки раз по сравнению с показателями в марте

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Повторения ситуации с коронавирусом, которая произошла зимой, может больше не произойти, заявил итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи. Он объяснил это тем, что вирус стал значительно слабее по сравнению с первыми неделями марта.

Сотрудники возглавляемой Клементи лаборатории микробиологии и вирусологии госпиталя San Raffaele провели исследование, в рамках которого сравнили показатели 100 пациентов, госпитализированных с 1 по 15 марта и 100 пациентов, поступивших с в конце мая. Специалисты оценивали вирусную нагрузку - степень тяжести любой вирусной инфекции, которую можно рассчитать по количеству копий РНК вируса в одном миллилитре плазмы крови. В результате исследования учёные обнаружили, что в начале эпидемии вирусная нагрузка была выше в несколько десятков раз, чем в конце.

При этом сократилось число пациентов с воспалением лёгких и тех, кому нужно было лечение в отделении интенсивной терапии. Всё больше людей могли лечиться дома.

Ослабление коронавируса подтвердило не только исследование учёных университета Vita-Salute San Raffaele. Клементи рассказал в интервью РИА Новости, что специалисты в Великобритании провели анализ секвенции генома вируса на разных этапах пандемии в Китае, Европе и США.

- Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но скорее всего это именно так, - заключил Кементи, говоря о тенденции коронавируса к ослаблению.

ИСТОЧНИК KP.RU