Порошенко ворвался к генпрокурору и забыл украинский язык
Бывший президент Украины Пётр Порошенко перешёл с украинского на русский язык во время скандала в кабинете генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой.
Порошенко вчера, 10 июня, пришёл в Генпрокуратуру на допрос. В кабинет к генпрокурору его в сопровождении группы народных депутатов фракции "Европейская солидарность" не пропускала охрана, однако они прорвались на встречу с Венедиктовой.
Экс-президент сразу переходит на повышенные тона, отрицая, что офис генпрокурора является режимным объектом. Генпрокурор в ответ обвинила депутатов и Порошенко в давлении.
Сайт KP.ru сообщил ранее, что Пётр Порошенко официально стал подозреваемым по делу о "предоставлении незаконного приказа" главе Службы внешней разведки. Порошенко обвиняют в принуждении главы Службы внешней разведки назначить своим заместителем Сергея Семочко.
Позже стало известно, что следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента Украины Петра Порошенко.
Порошенко забыл украинский во время ссоры с генпрокурором Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU