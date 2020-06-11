Порошенко ворвался к генпрокурору и забыл украинский язык

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:10:57+03:00

Порошенко забыл родной язык во время скандала у генпрокурора Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший президент Украины ранее стал подозреваемым по уголовному делу [видео]

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко перешёл с украинского на русский язык во время скандала в кабинете генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой.

Порошенко вчера, 10 июня, пришёл в Генпрокуратуру на допрос. В кабинет к генпрокурору его в сопровождении группы народных депутатов фракции "Европейская солидарность" не пропускала охрана, однако они прорвались на встречу с Венедиктовой.

Экс-президент сразу переходит на повышенные тона, отрицая, что офис генпрокурора является режимным объектом. Генпрокурор в ответ обвинила депутатов и Порошенко в давлении.

Сайт KP.ru сообщил ранее, что Пётр Порошенко официально стал подозреваемым по делу о "предоставлении незаконного приказа" главе Службы внешней разведки. Порошенко обвиняют в принуждении главы Службы внешней разведки назначить своим заместителем Сергея Семочко.

Позже стало известно, что следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента Украины Петра Порошенко.

Порошенко забыл украинский во время ссоры с генпрокурором Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU