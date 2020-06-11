Первый российский препарат от коронавируса "Авифавир" передали в 7 регионов

11 Июнь 2020 2020-06-11T09:35:46+03:00

В июне в больницы России передадут 60 тысяч курсов "Авифавира" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В июне в российские больницы поставят 60 тысяч курсов лекарства

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Первый российский препарат для лечения пациентов с коронавирусом "Авифавир" поступил в клиники семи регионов России. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций.

Отмечается, что первые партии передали в фармацевтические организации Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Республики Татарстан и Екатеринбурга.

В течение июня в российские больницы передадут 60 тысяч курсов "Авифавира".

ИСТОЧНИК KP.RU