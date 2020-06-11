Доктор Мясников ответил на заявления ВОЗ о низкой смертности от коронавируcа в России

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:51:37+03:00

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Известный теледоктор Александр Мясников поспорил с ВОЗ о "загадке" низкой смертности от коронавируса в России.

Директор программы Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан заявил, что цифры "сложны для понимания" и "необычны". На фоне других стран в России показатели смертности гораздо ниже. Это дает основания затребовать у России данные о методике подсчета.

- А мне сложна для понимания логика ВОЗ. Их объяснение низкой смертности в России тем, что в стране делается много тестов, звучит как задачка для школьников младших классов, - отметил он в комментарии Ura.ru.

Он объяснил, что в стране проводят много тестов, поэтому логично, что растет общее число заболевших. Если человеку поставлен диагноз, то шансы "запустить" болезнь ниже. Поэтому в России большинство пациентов благополучно проходят лечение и выписываются.

- Сейчас наша задача — понять, в чем причина низкой смертности от COVID-19 в этих странах (страны бывшего СССР). И тогда мы сможем бороться с инфекцией. Поэтому важно не „бодаться“ со статистикой, строить теории

ИСТОЧНИК KP.RU