Шойгу сообщил Путину, что к Параду Победы все готово

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:41:05+03:00

24 июня Парады пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов

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Глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подготовка к Параду Победы завершена. Проведены три репетиции.

- К параду все, безусловно, готово, - сказал Шойгу в ходе совещания, которое транслировал канал "Россия 24".

В этом году торжества, приуроченные к 75-летию Победы, пройдут 24 июня. Отложить на месяц Парад, который традиционно проходит в мае, решено в связи с пандемией коронавируса. Дата выбрана не случайно - в победный 1945 год в Москве в этот день тоже прошел Парад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784483" frameborder="0"></iframe> «Начать хотел бы с вопросов подготовки к Параду»: Путин на Совете безопасности.

Ранее Сергей Шойгу говорил, что к торжествам привлекут 64 тысячи человек, 1850 единиц техники и 511 летательных аппаратов. Парады Победы пройдут в 9 городах-героях и 19 городах, где располагаются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил.

На Красной площади Парад продлится 1,5 часа, гостями праздника станут иностранные делегации. Свое участие уже подтвердили президент Азербайджана, президент Сербии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/784054" frameborder="0"></iframe> Подготовка к параду Победы.В регионах уже вовсю готовятся к параду Победы, который в этом году пройдёт не 9 мая, а 24 июня. Что же нас ждёт?

ИСТОЧНИК KP.RU